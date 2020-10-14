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شكرا لقرائتكم خبر عن "برنت" يحافظ على مكاسبه قبيل صدور بيانات معهد البترول الأمريكي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء بدعم من تأكيد التزام "أوبك بلس" بشروط وحجم خفض الإنتاج في المرحلة الثالثة من الاتفاق.
يأتي ذلك قبيل صدور بيانات أولية من معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم بينما ستصدر البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة غدا الخميس.
من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 93.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.6 نقطة وأقل مستوى عند 93.2 نقطة.
تجدر الإشارة إلى أن واردات الصين من النفط ارتفعت بنسبة 2.1% فى أيلول/سبتمبر مقارنة بواردات بكين في الشهر قبل الماضي.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بحلول الساعة 18:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.8% إلى 40.9 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 41.1 دولار وأقل سعر عند 39.8 دولار.
وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 1.7% إلى 43.1 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 43.$ دولار وأقل سعر عند 42.1 دولار.
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