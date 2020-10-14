شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف للدولار الأسترالي رغم استمرار القلق من أزمة "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو طفيف رغم استمرار القلق بشأن أزمة فيروس "كورونا".



وأظهرت بيانات اقتصادية أن مؤشر ثقة المستهلكين في أستراليا ارتفع بنسبة 11.9% في الشهر الماضي بعد ارتفاع المؤشر في القراءة السابقة بنسبة 18%.



وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الأسترالية كانت قد فرضت بعض قيود الإغلاق في بعض الولايات أبزرها "فيكتوريا" بسبب تفشي فيروس كورونا بها.

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وارتفع عدد المصابين بالفيروس التاجي على مستوى العالم إلى أكثر من 38 مليون حالة فيما تواصل الوفيات ارتفاعها أيضاً.



وكانت شركة "جونسون أند جونسون" قد أعلنت أمس وقف تجارب المرحلة الثالثة من لقاحها المضاد للفيروس التاجي بسبب ظهور أعراض خطيرة على أحد الحالات المتطوعة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 18:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.7176، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.7191 في حين سجل أقل سعر عند 0.7152.