شكرا لقرائتكم خبر عن "الجبلى" رئيسا وعبد العزيز وعلوان نائبان للشعبة العامة للمصدرين باتحاد الغرف التجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت الانتخابات التي جرت اليوم الأربعاء، لاختيار مجلس إدارة الشعبة العامة للمصدرين لدورة 2020/2024 عن فوز الدكتور شريف الجبلي ، رئيس محلس ادارة الشعبة العامة للمصدرين.

وجاء تشكيل المجلس التنفيذي للشعبة من كل من اللواء اسماعيل عبدالعزيزنائب اول للشعبة وحسام علوان نائب ثان، ومجدي الوليلي سكرتير عام للشعبة، واحمد ذكي سكرتير مساعد.

وأشاد الدكتور شريف الجبلي رئيس مجلس بالعملية الانتخابية واتسمت بالاحترام والمنافسة الشريفة، مؤكدا: أن هدف الجميع السعي لخدمة المصدرين، ووجه الشكر لاعضاء الجمعية العمومية.

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وأضاف أن مجلس إدارة قائنة التصدير حياة لديها رؤية وخطة واضحة لخدمة المصدرين، وزيادة الصادرات تحقيقا لرؤية القيادة السياسية بالوصول بالصادرات المصرية الي 100 مليار دولار.

من جانبه أكد مجدي الوليلي سكرتير عام الشعبة ان الفترة المقبلة ستشهد تحركا من الشعبة لحل المشكلات التي تحول دون زيادة الصادرات وتذليل العقبات امام المصدرين، كما ستتبني الشعبة فتح اسواق حديدة والتفاذ بالصادرات المصرية لكافة الأسواق.

ونجح في مقاعد العضوية كل من عبدالله حلمي، مصطفي النجاري، هشام مدكور ابو العز، مجدي الوليلي، احمد جابر، احمد نصار، اسماعيل عبد العزيز، حسام علوان، احمد زكي و شهيره فؤاد ، مجدي فانوس، محمد عبد المقصود، محمود سرج، كريم صالح، بحيري احمد ، ابراهيم الضاحي، محمد حسن عزوز و عبده الكودي، ومن الشباب، حسام السلاب، و احمد مبروك.