شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الاتصالات يؤكد مصر تسعى للتحول الرقمى منذ 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، إن مصر تسعي جاهدة منذ أكثر من 5 سنوات للتحول الرقمي، موضحا أن البداية كانت بمشروع توحيد قواعد البيانات المصرية واستخدام هذه البيانات لكي ندير بها الخدمة والسياسات، وتبعها الكثير من المشروعات منها مشروع إنفاذ القانون، التأمين الصحي الشامل، هيئة الاستثمار، والنيابة العامة.

وأكد "العطار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم "، مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع على فضائية " dmc " ، أن هناك مشروعات كثيرة أقيمت خلال الفترة الماضية والتي تعتبر كلها مشروعات بنية تحتية، مشيرا إلى أن مصر أطلقت الخدمات الرقمية مع بوابة مصر الرقمية وهذه هي البداية وليست نهاية المطاف، بل العكس.

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وتابع قائلا : أن تفاعل المواطنين مع التحول الرقمي كبير للغاية، والتكدس على مكاتب التوثيق بدأ يقل، وتم فتح مكاتب جديدة وعمل تطبيق جديد، حتى نستطيع أن نعمل في الخدمات، مؤكدًا أن الخدمات ستأتي تباعا في عام 2021 حتى نغطي أغلب الخدمات التي يحتاجها المواطن المصري، وبالتالي يحدث نوع من التعامل الجيد بين الحكومة وكافة القطاعات.