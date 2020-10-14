شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم : ارتفاع الاستثمارات الحكومية المنفذة بنحو 60% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت اليوم الأربعاء 14-10-2020 اخبار الاقتصاد المصرى ، من أبرزها ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاسبوعى، لمجلس الوزراء، لمناقشة واستعراض عدد من الملفات الحيوية الاقتصادية

المالية تؤكد ارتفاع الاستثمارات الحكومية المنفذة بنحو60% بقيمة 40 مليار جنيه

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاسبوعى، لمجلس الوزراء، لمناقشة واستعراض عدد من الملفات الحيوية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية. وخلال الاجتماع، قدم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عرضاَ حول مؤشرات الأداء المالي للفترة من شهر يوليو إلى شهر سبتمبر للعام المالى 2020/2021.

وأشار إلى أن الصورة الإجمالية لهذه الفترة أوضحت استقرار المؤشرات المالية، حيث حققت الموازنة فائضاً أولياً بسيطا قدره 100 مليون جنيه، على الرغم من التأثر الكبير بتداعيات جائحة كورونا، وما تم من تلبية لكافة احتياجات قطاع الصحة، إلى جانب زيادة الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، وكذلك سداد كافة مستحقات صناديق المعاشات، فضلاً عن توفير كافة احتياجات أجهزة الموازنة، مضيفاً أن معدل النمو السنوي للإيرادات شهد ارتفاعاً بنحو 18.4% خلال الفترة من يوليو- سبتمبر 2020، على الرغم من استمرار تداعيات جائحة كورونا السلبية على النشاط الاقتصادي، في حين بلغ معدل النمو السنوي للمصروفات 11% بسبب ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية (معدل نمو سنوي قدره 60%)، وتوفير مخصصات الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية وزيادة الإنفاق على قطاع الصحة والتعليم.

وزير الاتصالات يلتقى شباب مبادرتى "وظيفة تك" و"شغلك من بيتك"

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اللقاء الختامى لأعمال السنة الأولى من "مبادرة وظيفة تك"، كما التقى سيادته بعدد من الشباب المستفيدين من مبادرة "شغلك من بيتك" للعمل الحر، يأتى ذلك انطلاقا من حرص الوزارة على متابعة حصاد المبادرتين والتعرف عن قرب على أهم انجازاتهما، ونقاط القوة والضعف، وكذلك التحديات التى واجهت تنفيذهما منذ انطلاقهما.

وحضر اللقاء الدكتورة هبه صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، والدكتورة إيمان عاشور رئيس المعهد القومى للاتصالات، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى العديد من شركاء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من القطاع الخاص، ونماذج من الشباب المستفيد من مبادرة "شغلك من بيتك" للعمل الحر، وعدد من الشباب الذين أتموا تدريبهم فى "مبادرة وظيفة تك" من مختلف المحافظات وحصلوا على فرص عمل فى أحدث المجالات التكنولوجية ومنها Oracle Cloud Financial Functional Consultant، وOracle Developer ، وCloud Supply Chain Management ، وFunctional Consultant، وEmbedded Systems Engineer.

تنفيذ 47% من وحدات "الإسكان الاجتماعى" بمنطقة حدائق العاصمة البالغة 29496 وحدة

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ 29496 وحدة سكنية (1194 عمارة) بمشروع الإسكان الاجتماعى، بمنطقة حدائق العاصمة، بامتداد مدينة بدر، مؤكداً أن نسبة التنفيذ الحالية بلغت 47 %، بينما كانت نسبة التنفيذ المستهدفة 34 %.

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وأوضح الوزير أن تجاوز نسب التنفيذ الحالية للنسب المستهدفة، يدل على سرعة معدلات التنمية بالمدن الجديدة، ولا سيما بمنطقة حدائق العاصمة، نظراً لأهمية تلك المنطقة، وقربها وخدمتها للعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تعمل الوزارة على توفير مستويات إسكان مختلفة تناسب جميع شرائح المجتمع.

وأشار وزير الإسكان إلى أنه من المقرر تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية المختلفة بالإسكان الاجتماعى بمنطقة حدائق العاصمة، لخدمة سكان تلك المنطقة مستقبلاً، وهى، 7 مدارس للتعليم الأساسي، و8 حضانات، و11 سوقاً صغيرة (8 محال)، و6 ملاعب خماسية، و4 وحدات صحية، وقسم شرطة، ومخبزان، ومركزا شباب مصغر، ومحطة وقود سيارات، و20 مبنى للخدمات الاستثمارية، ودور العبادة، بجانب تنفيذ أعمال المرافق.

"القومي للحوكمة: المرأة الأفريقية فى مواجهة الآثار الإجتماعية والإقتصادية لفيروس كورونا

عقد المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبى لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اللقاء الخامس.. المرأة الافريقية فى مواجهة الآثار الإجتماعية والإقتصادية لفيروس كورونا، واستمر على مدار يومين باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وحاضر في اللقاء السفيرة وفاء بسيم مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجينيف سابقًا، وبحضور حنان رزق، مدير شبكة التدريب لمعاهد الإدارة فى أفريقيا "تنمية".

وفي هذا الإطار، أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن اللقاء الخامس المرأة الافريقية فى مواجهة الآثار الإجتماعية والإقتصادية لفيروس كورونا يأتي فى إطار سلسلة حلقات التعلم التفاعلي عن بعد واستكمالًا لجهود المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة التدريبية والتى يقدمها للأشقاء بالقارة الأفريقية من خلال شبكة التدريب لمعاهد الإدارة فى أفريقيا (تنمية).

وحول شبكة التدريب لمعاهد الإدارة فى أفريقيا "تنمية" أوضحت السعيد أن المعهد أطلق مبادرة لإنشاء شبكة أفريقية لمعاهد الإدارة والتدريب وذلك أثناء انعقاد المنتدى الأفريقي الأول للحوكمة والتنمية في أبريل 2019.