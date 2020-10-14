شكرا لقرائتكم خبر البلدية تصنف منشآت تقديم خدمات المدن وفق اختصاصها وإمكاناتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل أمس برنامج «تصنيف مقدمي خدمات المدن» كمؤشر لتحديد اختصاص منشآت تقديم خدمات المدن وإمكاناتها من الناحية المالية والفنية والإدارية والتنفيذية، كذلك للراغبين في التقديم والمنافسة على المشاريع الحكومية، وذلك للارتقاء بجودة الحياة وازدهار المدن في جميع أنحاء المملكة. ووقعت الوزارة ممثلة بوكالة تصنيف المقاولين مذكرات تفاهم مع كل من وزارة الإسكان، والهيئة السعودية للمقاولين، والهيئة السعودية للمهندسين، والهيئة العامة للمؤتمرات والمعارض، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وبرنامج التعاملات الالكترونية الحكومية «يسر»، وشركة بيان للمعلومات الائتمانية، وشركة مصدر لحلول البيانات، وشركة ملاذ للتأمين التعاوني، وذلك للإسهام في حوكمة قطاع المقاولات وتعزيز التعاون القائم بين هيئة المقاولين والوزارة، وحوكمة قطاع المنشآت الهندسية، وقطاع المعارض والمؤتمرات وتقييم المعايير الفنية وتطبيقها، وتوفير المعلومات الائتمانية والبنكية كجزء من عملية تصنيف منشآت مقدمي خدمات المدن، وتوفير البنية التحتية من البيانات عن المنشآت، إضافة إلى توفير خدمة التأمين ضد العيوب الخفية للمنشآت المعتمدة لدى الوزارة، وحوكمة شركات التأمين، وربط إجراءات التأمين بهذه المنشآت، ومتابعة التزام المنشآت بمعايير الأداء ما بعد التصنيف من خلال برنامج البناء المستدام، وحوكمة الشركات التقنية وتقييم المعايير الفنية وتطبيقها للارتقاء بجودة خدمات التصنيف، مما سينعكس على تحسين المرافق والخدمات في مدن المملكة. أهداف البرنامج تقويم مقدرة مقدمي خدمات المدن المالية والفنية والإدارية والتنفيذية لتنفيذ المشروعات المتصلة بمجال عملهم

التنمية النوعية للبناء والتشييد وحث مقدمي خدمات المدن على التطوير المستمر من خلال التصنيف

تمكين وكالة الوزارة من أداء المهام المنوطة بها بما يساعد في رفع الكفاءة والإنتاجية

رفع كفاءة تنفيذ المشروعات والبرامج وتحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة

تحسين مستوى جودة الحياة في مدن المملكة ومناطقها

تحقيق مستويات متصاعدة من الاكتفاء المالي الذاتي وتحقيق أداء مؤسسي مستدام عالي الجودة

التحسين المستمر بتغطية المدن بمرافق عامة وببنى تحتية ذات جودة وكفاءة عالية وأنسنتها

الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتنمية الاقتصاد الرقمي

تعزيز فعالية التخطيط المالي وكفاءة الإنفاق الحكومي المستهدفون في البرنامج: قدمو خدمات المدن(مصنفين وغير مصنفين) القطاع الحكومي المالك للمشاريع Advertisements أصحاب المصلحة (المساهمين في التصنيف) المدققون (مؤسسات التدقيق بالالتزام في المعايير) الجمهور الخارجي على المستوى المحلي والعام

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البلدية تصنف منشآت تقديم خدمات المدن وفق اختصاصها وإمكاناتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.