صفقات الإفراغ العقاري الالكتروني تتجاوز المليار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تجاوزت صفقات الإفراغ العقاري الالكتروني حاجز المليار ريال منذ بدء تطبيق الخدمة في مارس الماضي، وذلك عبر إتمام أكثر من 11.5 ألف طلب إفراغ للعقارات عبر بوابة najiz.sa الالكترونية، وساهمت في ذلك التسهيلات التي تقدمها وزارة العمل، ومنها رفع الحد الأعلى لخدمة نقل الملكية العقارية الكترونيا إلى 3 ملايين ريال.

وأوضحت وزارة العدل، أمس، أنها استقبلت الكترونيا عبر بوابة ناجز 11580 طلب إفراغ الكتروني للعقارات، بقيمة تتجاوز 1.2 مليار ريال، وذلك منذ تدشين الخدمة أواخر مارس 2020، وحتى الآن.

ورفعت الوزارة الحد الأعلى لخدمة نقل الملكية العقارية الكترونيا من مليون ريال إلى ثلاثة ملايين ريال، ضمن خطتها لتفعيل البيع والشراء للعقارات في عملية الكترونية بالكامل، للتيسير على المستفيدين وتوفير الوقت والجهد عليهم.

وأفادت الوزارة بأن الخدمة تمكن المستفيدين من بيع ونقل الملكية العقارية بالكامل دون الحاجة إلى زيارة كتابات العدل والبنوك لإصدار شيك مصدق بالمبايعة، في عملية الكترونية متكاملة من خلال الحساب البنكي الوسيط الخاص بوزارة العدل، وذلك بالشراكة مع مؤسسة النقد العربي السعودي والبنك الأهلي التجاري، حيث يتم إنشاء حساب بنكي وسيط لكل صفقة عقارية، وذلك لاستلام مبلغ المبايعة من المشتري من خلال قيامه بالتحويل عن طريق القنوات البنكية الالكترونية، وعند اكتمال المبلغ يقوم النظام بعملية تحويله للمالك ونقل ملكية العقار لحظيا للمشتري لتتم العملية بشكل الكتروني متكامل دون تدخل بشري.

خدمة ناجز

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11580 طلب إفراغ الكتروني للعقارات

1.2 مليار ريال قيمة العقارات التي تم إفراغها

شروط نقل ملكية العقار الكترونيا: