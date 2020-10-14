1.5 مليون وظيفة عبر مشاريع صندوق الاستثمارات بمناطق المملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف صندوق الاستثمارات العامة عن تأسيس أكثر من 15 شركة عقارية، وعدد من المشاريع العملاقة في 13 منطقة مختلفة، ستساهم في توفير 1.5 مليون وظيفة في نشاطي السياحة والضيافة، مشيرا إلى أن الأثر الإيجابي لاستثماراته المحلية بات واضحا في جميع أنحاء المملكة.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر، «يتضح الأثر الإيجابي لاستثمارات #صندوق_الاستثمارات_العامة المحلية في كل أنحاء المملكة، حيث تم تأسيس أكثر من 15 شركة عقارية وعدد من المشاريع العملاقة في 13 منطقة مختلفة، ستسهم في توفير مليون فرصة عمل في قطاع السياحة، و500 ألف في قطاع الضيافة و88 ألف في قطاع البناء والتشييد».

وبحسب تقرير حكومي، يعتزم صندوق الاستثمارات تأسيس وتطوير 31 شركة في قطاعات عدة مختلفة لدعم الاقتصاد الوطني، في الوقت الذي تضاعفت أصوله خلال 5 سنوات بـ140%.

وذكر التقرير أن الصندوق عمل على تأسيس أكثر من 20 شركة جديدة تعمل في عدد من القطاعات المحلية الواعدة، مثل الترفيه والسياحة، والصناعات العسكرية، وتمويل الشركات الناشئة.

ويسعى صندوق الاستثمارات العامة لبناء محفظة استثمارية متنوعة محلية ودولية، مما يسهم في تعزيز قوة الاقتصاد السعودي وتنويعه، تحقيقا لرؤية المملكة 2030. وحقق الصندوق منذ 2015 نموا ملحوظا بتضاعف حجم الأصول تحت الإدارة من 150 مليار دولار إلى أكثر من 360 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2020، بزيادة نسبتها 140% أو 2.4 مرة.

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وأسهم الصندوق من خلال مجموعة شركاته في استحداث أكثر من 11 ألف وظيفة مباشرة، وأكثر من 5 آلاف وظيفة غير مباشرة، وأكثر من 88 ألف وظيفة في قطاع المقاولات والإنشاءات، بمجموع بلغ 100 ألف وظيفة، بجانب المساهمة في دعم وتأهيل الكوادر الوطنية في القطاعات الواعدة.

وأطلق الصندوق مبادرة مستقبل الاستثمار لتعزيز حضور الصندوق عالميا وإقليميا، وتحويله لمؤسسة فاعلة ومؤثرة على توجهات الاستثمار العالمية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

تأسيس أكثر من 15 مشروعا تشمل فنادق ومنتجعات