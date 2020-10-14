شكرا لقرائتكم خبر توطين 15 مهنة بنسب بين 50 و100% في الجوف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بالشراكة مع إمارة منطقة الجوف قرارا وزاريا يقضي بتوطين عدد من الأنشطة والمهن في المنطقة بنسب تتراوح ما بين 50% إلى 100%، وذلك بناء على مذكرة التفاهم المبرمة بين إمارة المنطقة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتوصيات اللجنة العليا لبرنامج التوطين بالمنطقة التي يرأسها سمو أمير منطقة الجوف.

وبحسب بيان للوزارة شمل القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال 90 يوما من صدوره، 15 مهنة بينها 11 مهنة بنسب توطين 100% و3 مهن بنسبة 70% ومهنة واحدة بنسبة 50%.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ناصر الهزاني أن القرار تضمن تحديد نسب التوطين لكل الأنشطة والمهن المستهدفة مع توضيح المهن المستثناة من القرار، ومراعاة التدرج في التطبيق بنسب تتراوح ما بين 50% إلى 100%، حيث حددت نسبة توطين لا تقل عن 50%، في نشاط نقل العربات المعطلة للمؤسسات، ونسبة 100% لمكاتب تقديم الخدمة التي تشمل «مكاتب العقار، مكاتب التأمين، مكاتب الخدمات العامة والتعقيب، ومكاتب الاستقدام» ومكاتب تنظيم الرحلات والمراكز التجارية المغلقة «الأسواق»، العربات المتنقلة «الفود ترك»، الجمعيات والمؤسسات غير الربحية ولجان التنمية الاجتماعية، وأسواق الخضار والفواكه والمنتجات الزراعية ونقل العربات المعطلة (السطحات بالنسبة للأفراد) كما شمل القرار توطين عدد من المهن بنسبة 70% وتشمل مهن «مندوب مبيعات ومندوب مشتريات واختصاصي تسويق».

وأشار الهزاني إلى أن القرار اشتمل على ضرورة الالتزام بقرارات التأنيث وشروط عمل المرأة عند تشغيلها بالنسبة للأنشطة والمحلات التي قد صدر لها قرارات سابقة، كما سيطبق في حق المنشأة التي تخالف القرار عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين والسعوديات بحسب اللوائح والأنظمة.

نسبة توطين لا تقل عن 50%

نشاط نقل العربات المعطلة (للمؤسسات)

نسبة توطين 100%

مكاتب العقار

مكاتب التأمين

مكاتب الخدمات العامة والتعقيب

مكاتب الاستقدام

مكاتب تنظيم الرحلات

Advertisements

المراكز التجارية المغلقة «الأسواق»

العربات المتنقلة «الفود ترك»

الجمعيات والمؤسسات غير الربحية

لجان التنمية الاجتماعية

أسواق الخضار والفواكه والمنتجات الزراعية

نقل العربات المعطلة (للأفراد)

نسبة توطين 70 %

مندوب مبيعات

مندوب مشتريات

اختصاصي تسويق