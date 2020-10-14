1.1 مليار تكاليف اندماج الأهلي وسامبا وتوقع إتمام العملية بالربع الثاني 2021

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وأوضحا أن الاندماج سيحقق وفورات سنوية في التكاليف للبنك الدامج بقيمة 800 مليون ريال تقريبا، وذلك على مراحل وبعد اكتمال أعمال دمج البنكين.وتمثل الوفورات نسبة 9% من قاعدة التكلفة المجمعة للبنكين، وفقا للبيانات المالية المجمعة في تاريخ 30 يونيو 2020، من خلال رفع الكفاءة والاستفادة من اقتصاديات الحجم لتحقيق أعلى قيمة للمساهمين وغيرهم من الأطراف المعنية.
وأفاد البنكان بأن المناقشات جارية فيما يتعلق بسياسة توزيع الأرباح، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد، ويعملان حاليا على وضع سياسة توزيع أرباح تخدم مصلحة جميع المعنيين.
وأشارا إلى أن الخطوات التالية لعملية الاندماج تتضمن: نشر وثيقة العرض وتعميمات المساهمين المطلوبة من قبل الجهات التشريعية، والحصول على موافقة مساهمي البنكين على عملية الاندماج في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المقبل، فيما ستكون بعد نشر قرار الجمعية فترة لاعتراض الدائنين ومدتها 30 يوما قبل الانتهاء من الإجراءات القانونية.
ومن المتوقع الانتهاء من عملية الاندماج بشكل قانوني خلال النصف الأول من 2021، حيث سيستمر البنكان في العمل بشكل مستقل حتى ذلك الحين.
وقال رئيس مجلس إدارة الأهلي التجاري سعيد الغامدي، إنه سينتج عن دمج بنكي الأهلي وسامبا عملاق مصرفي وطني يساهم في إحداث نقلة نوعية في القطاع المصرفي السعودي ويدعم تحقيق أهداف رؤية 2030.
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة سامبا عمار الخضيري، «إن الهدف من عملية الدمج هو توفير فرص أكبر وأكثر تعزز دعم العملاء والمساهمين والمجتمع المحلي عموما».
وأعلن البنك الأهلي الأحد الماضي توقيعه اتفاقية اندماج ملزمة مع مجموعة سامبا المالية، والتي اتفق البنكان بموجبها على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ صفقة الاندماج بينهما.
25 يونيو 2020
الإعلان عن بدء المناقشات وإجراءات العناية الواجبة
1 يوليو 2020
إجراءات العناية الواجبة
11 أكتوبر 2020
توقيع اتفاقية ملزمة للمضي قدما في عملية الدمج
غير محدد
اجتماع الجمعية العمومية غير العادية
الربع الثاني 2021
إتمام الصفقة وبدء عملية الدمج
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