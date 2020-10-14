شكرا لقرائتكم خبر 1.1 مليار تكاليف اندماج الأهلي وسامبا وتوقع إتمام العملية بالربع الثاني 2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توقع البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية إتمام عملية الدمج في الربع الثاني 2021، وفقا للمسار الزمني المتوقع لعملية الاندماج، مشيرين إلى أنه من المتوقع أن تكون هناك منافع مشتركة محتملة في الإيرادات بين البنكين، وأن تبلغ التكاليف النقدية غير المكررة لدمج أعمال البنكين حوالي 1.1 مليار ريال.وأعلن البنكان إنشاء موقع الكتروني مشترك يتضمن معلومات عن صفقة الاندماج المقترحة بينهما.

وأوضحا أن الاندماج سيحقق وفورات سنوية في التكاليف للبنك الدامج بقيمة 800 مليون ريال تقريبا، وذلك على مراحل وبعد اكتمال أعمال دمج البنكين.

وتمثل الوفورات نسبة 9% من قاعدة التكلفة المجمعة للبنكين، وفقا للبيانات المالية المجمعة في تاريخ 30 يونيو 2020، من خلال رفع الكفاءة والاستفادة من اقتصاديات الحجم لتحقيق أعلى قيمة للمساهمين وغيرهم من الأطراف المعنية.

وأفاد البنكان بأن المناقشات جارية فيما يتعلق بسياسة توزيع الأرباح، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد، ويعملان حاليا على وضع سياسة توزيع أرباح تخدم مصلحة جميع المعنيين.

وأشارا إلى أن الخطوات التالية لعملية الاندماج تتضمن: نشر وثيقة العرض وتعميمات المساهمين المطلوبة من قبل الجهات التشريعية، والحصول على موافقة مساهمي البنكين على عملية الاندماج في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المقبل، فيما ستكون بعد نشر قرار الجمعية فترة لاعتراض الدائنين ومدتها 30 يوما قبل الانتهاء من الإجراءات القانونية.

ومن المتوقع الانتهاء من عملية الاندماج بشكل قانوني خلال النصف الأول من 2021، حيث سيستمر البنكان في العمل بشكل مستقل حتى ذلك الحين.

وقال رئيس مجلس إدارة الأهلي التجاري سعيد الغامدي، إنه سينتج عن دمج بنكي الأهلي وسامبا عملاق مصرفي وطني يساهم في إحداث نقلة نوعية في القطاع المصرفي السعودي ويدعم تحقيق أهداف رؤية 2030.

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة سامبا عمار الخضيري، «إن الهدف من عملية الدمج هو توفير فرص أكبر وأكثر تعزز دعم العملاء والمساهمين والمجتمع المحلي عموما».

وأعلن البنك الأهلي الأحد الماضي توقيعه اتفاقية اندماج ملزمة مع مجموعة سامبا المالية، والتي اتفق البنكان بموجبها على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ صفقة الاندماج بينهما.

25 يونيو 2020

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الإعلان عن بدء المناقشات وإجراءات العناية الواجبة

1 يوليو 2020

إجراءات العناية الواجبة

11 أكتوبر 2020

توقيع اتفاقية ملزمة للمضي قدما في عملية الدمج

غير محدد

اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

الربع الثاني 2021

إتمام الصفقة وبدء عملية الدمج