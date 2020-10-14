شكرا لقرائتكم خبر عن الليرة التركية تسجل أدنى مستوى لها على الإطلاق أمام الدولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت العملة التركية (الليرة)، هبوطا جديدا أمام الدولار، حيث اقترب سعر صرف الدولار من 8 ليرات، وأوضحت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم /الأربعاء/ - أن الليرة تكون بذلك قد وصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، حيث يأتي هذا التراجع وسط التوترات التي تمر بها تركيا. وفقدت الليرة التركية - منتصف الأسبوع الماضي - حوالي 0.5%؛ لتسجل 7.8 مقابل الدولار. يشار إلى أن تركيا تعاني من أزمة مالية ونقدية حادة، دفعت بأسعار الصرف لمستويات متدنية بالنسبة لـ"الليرة "، وسط تذبذب في وفرة النقد الأجنبي في الأسواق الرسمية.

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