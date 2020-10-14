شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات اليوم الأربعاء 14-10-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الذهب بالتعاملات الصباحية اليوم الأربعاء عند 825 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، وذلك عقب هبوط الأسعار أمس بقيمة 10 جنيهات، فيما استقرت أوقية الذهب عند 1890 دولار حتي الآن. أسعار الذهب في مصر: أسعار الذهب في مصر: عيار 18 سجل 707.25 جنيه. عيار 21 سجل 825 جنيها. عيار 24 سجل 942.75 جنيه. وتباينت أسعار العملات اليوم أمام الجنيه المصرى، ووفقا لآخر تحديثات فى البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوم: 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع . Advertisements سعر اليورو الأوروبى: 18.34 جنيه للشراء، 18.51 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى: بلغ 20.13 جنيه للشراء، 20.45 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى: بلغ 48.74 جنيه للشراء، و51.51 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى: بلغ 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتى: بلغ 4.23 جنيه للشراء، و 4.28 جنيه للبيع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسعار الذهب والعملات اليوم الأربعاء 14-10-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.