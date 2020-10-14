شكرا لقرائتكم خبر عن عقود النيكل ترتفع بالتزامن مع انخفاض الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النيكل خلال تعاملات اليوم الأربعاء على نحو طفيف رغم التكهنات السلبية بشأن الطلب العالمي بالتزامن مع تفاقم أزمة فيروس كورونا، لكن المعدن تلقى دعما من انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وكان النيكل قد تلقى دعما في الآونة الأخيرة من تصريحات المدير التنفيذي لـ"تسلا" "إيلون ماسك" التي أثنى من خلالها على معدن النيكل وإمكانية استخدامه بشكل واعد في صناعة بطاريات منخفضة التكلفة وأعلى كفاءة.



لكن ارتفاع عدد الإصابات المستمر بفيروس كورونا حول العالم ينذر بعودة قيود الإغلاق على الأنشطة الاقتصادية والصناعية، وبالتالي تضرر الطلب على السلع والمعادن.

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وارتفع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" على مستوى العالم إلى أكثر من 37 مليون حالة فيما توفي ما يقرب من مليون و76 ألف شخص حتى اللحظة.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:45 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 93.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.6 نقطة وأقل مستوى عند 93.2 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية للنيكل بحلول الساعة 14:46 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 15246.5 دولار للطن.