شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الأسهم الأمريكية مع ترقب نتائج الأعمال الفصلية للشركات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم الأربعاء في ظل الترقب والمتابعة لصدور نتائج الأعمال الفصلية للشركات والتي تبدأ عادة بنتائج البنوك.



وحتى الآن، أعلنت البنوك "سيتي جروب" و"جولدمان ساكس" و"بنك أوف أمريكا" عن نتائج أعمال متباينة في الربع السنوي الثالث من العام الجاري.

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من ناحية أخرى، تتابع الأسواق عن كثب مباحثات حزمة التحفيز المالي المقترحة من إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" المقدرة بـ1.8 تريليون دولار لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.



وأكد الرئيس "ترامب" على تعافيه من فيروس كورونا بعد فترة قصيرة للإصابة وأنه تولدت لديه مناعة الآن ضد الفيروس مشيرا إلى أن الأطباء وصفوه بسوبر مان.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 15:20 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% (ما يعادل 50 نقطة) إلى 28730 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 15 نقطة) إلى 11878 نقطة، في حين ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 02% (ما يعادل 8 نقاط) إلى 3520 نقطة.