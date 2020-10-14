شكرا لقرائتكم خبر عن مسك تحصل على حكم نهائي بإلزام أحد عملائها سداد مبالغ مستحقة مقابل توريد كابلات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة "مسك" عند صدور حُكم نهائي في قضيتها المرفوعة ضد أحد كبار العملاء، بإلزامه بسداد مبلغ مالي مقابل توريد كابلات بمختلف أنواعها.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، إن العمل سيقوم بدفع 63.850 مليون ريال وفق التواريخ المحددة وتم أخذ الضمانات القانونية الكافية لضمان سداد باقي الدفعات، مما سيكون له الأثر الايجابي على الشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 0.3 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 10.6 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 إلى ارتفاع حجم المبيعات وتحسن الهوامش الربحية خلال الربع الحالي.