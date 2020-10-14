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وزير الطاقة الروسى يرى النفط هو المصدر الرئيسى للطاقة خلال العقد القادم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أن النفط سيبقى المصدر الرئيسي للطاقة لأكثر من عقد، رغم ظهور مصادر الطاقة البديلة.

وقال الوزير الروسي، في مقالة لمجلة طاقة تابعة لوزارة الطاقة الروسية، "في الوقت الحالي وعلى الرغم من بداية الموجة الثانية من جائحة في عدد من البلدان، ما زلت أنا وزملائي (في أوبك+) ننظر إلى الوضع بتفاؤل ونتوقع أننا سنتمكن من زيادة الإنتاج تدريجيا وفقا لبنود صفقة (أوبك+) دون المساس بالسوق".

وأضاف، أنه بالإضافة لصفقة "أوبك+" فإن التعاون مع دول منظمة "أوبك" يتطور بموجب ميثاق تعاون الدول المنتجة للنفط  الذي تم إبرامه في يوليو 2019.

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وأشار إلى أن الميثاق يعد وثيقة استراتيجية غير محكومة بفترة زمنية، لافتا إلى أن ميثاق التعاون يهدف إلى تطوير الحوار والتعاون التكنولوجي والدعم المتبادل لسياسة الطاقة في الدول المنتجة للنفط.

وقال نوفاك بهذا الصدد "هذه اتفاقية مهمة للغاية لأن النفط سيظل المصدر الرئيسي للطاقة لأكثر من عقد".

وتخطط دول "أوبك+" لتقليص تخفيضات الإنتاج في مطلع يناير المقبل. وتخفض المجموعة حاليا الإنتاج بواقع 7.7 مليون برميل يوميا للمساهمة في تحقيق توازن في السوق ودعم الأسعار وخفض المخزونات.

 

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