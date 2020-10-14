شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد: بوسع الولايات المتحدة تقديم مزيد من التحفيز الاقتصادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال فيتور جاسبر مدير الشؤون المالية بصندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء إن بوسع الولايات المتحدة تقديم مزيد من الدعم المالي لاقتصادها، بما سيكون له أثر إيجابي على فرص النمو في المدى الطويل. وأبلغ جاسبر مؤتمرا صحفيا خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي "استعادة النمو شرط بالغ الأهمية لعلاج مستوى الدين العام المرتفع."

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