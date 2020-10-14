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الأردن يشترى 60 ألف طن قمحا فى مناقصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال متعاملون إن الأردن اشترى 60 ألف طن من قمح الطحين الصلد للتوريد من مناشئ خيارية في مناقصة أُغلقت اليوم الأربعاء.

وأوضحوا أن البائع هو سي.إتش.إس بسعر بلغ 272 دولارا للطن شاملا تكاليف الشحن. ومن المقرر شحن الكمية خلال النصف الأول من فبراير شباط 2021.

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شاركت في المناقصة أيضا شركة أستون للتجارة بعرض بلغ 288 دولارا للطن شاملا تكاليف الشحن.

 

 

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