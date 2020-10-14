شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بجلسة الأربعاء.. و"دبى" تخسر 2.3 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ صعد المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.61% رابحاً 27.82 نقطة ليغلق عند مستوى 4573.002 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 1.3 مليار درهم ليغلق عند مستوى 685.825 مليار درهم.

فيما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.85% خاسراً 19.15 نقطة ليغلق عند مستوى 2218.21 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 2.3 مليار درهم ليغلق عند مستوى 311.21 مليار درهم، وهبط المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.38% خاسراً 5.62 نقطة ليغلق عند مستوى 1476.61 نقطة، ونزل مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.02% خاسراً 0.81 نقطة ليغلق عند مستوى 3593.840 نقطة، وسيطر اللون الأحمر على مؤشرات بورصة الكويت وقطر.

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.1% خاسراً 8.97 نقطة ليغلق عند مستوى 8592.10 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.66% رابحاً 248.76 نقطة ليغلق عند مستوى 15227.73 نقطة، وبلغ حجم التداول 543.2 مليون سهم بقيمة 12.2 مليار ريال.

وهبطت 9 قطاعات بسوق السعودية، على رأسها قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.05%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.89%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.50%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.47%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.44%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.42%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.36%، ثم قطاعي تجزئة الأغذية والبنوك بنسبة 0.03%، 0.01%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.77%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.57%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.54%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.05%.

وقفز 90 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الكابلات السعودية" بنسبة 9.83%، ثم سهم "زين السعودية" بنسبة 8.21%، ثم سهم "أنابيب" بنسبة 8.09%، فيما تراجع 101 سهماً على رأسها سهم "شمس" بنسبة 3.18%، ثم سهم "الخليجية العامة" بنسبة 3.13%، ثم سهم "بوبا العربية" بنسبة 2.98%، فيما تصدر سهم "سيرا" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 555.8 مليون ريال سعودي.

بورصة دبى

تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.85% خاسراً 19.15 نقطة ليغلق عند مستوى 2218.21 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 2.3 مليار درهم ليغلق عند مستوى 311.21 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 320.5 مليون سهم محققة ما قيمته 319.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 3922 صفقة لعدد 31 سهماً، وهبطت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 2.53%، أعقبه قطاع الاتصالات نسبة 1.29%، يليه قطاع البنوك بنسبة 1.24%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.83%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.24%، فيما ارتفع قطاع قطاعي السلع والاستثمار بنسبة 1.54%، 1.32%، على التوالي، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.60%.

وقفزت 10 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 14.77%، ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 10.66%، فيما تراجع 19 سهماً على رأسها سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 4.80%، ثم سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي-تبريد بنسبة 4.18%، فيما تصدر سهم بنك دبي الإسلامي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 21.6 مليون ورقة بقيمة 89.6 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.42%.

بورصة البحرين

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.38% خاسراً 5.62 نقطة ليغلق عند مستوى 1476.61 نقطة، وبلغ حجم التداول 6.7 مليون سهم بقيممة 837.6 ألف دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 23.56% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.67%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.53% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للسينما بنسبة 1.89%.

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فيما ارتفعت أسهم شركة الإثمار القابضة، زين البحرين، بنك البحرين الوطني بنسبة 8.97%، 0.94%، 0.80%، على التوالي.

بورصة قطر

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.31% خاسراً 30.82 نقطة ليغلق عند مستوى 10026.04 نقطة، وبلغ حجم التداول 182.6 مليون سهم بقيمة 428.8 مليون ريال عبر تنفيذ 6962 صفقة، وتراجع 38 سهماً، وارتفعت 9 أسهم، واستقر سهمين، وهبطت 5 قطاعات ببورصة قطر على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.81%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.41%، يليه قطاع النقل بنسبة 0.36%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.17%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.02%، فيما ارتفع قطاعي البضائع والخدمات الاستهلاكية والاتصالات بنسبة 0.16%، 0.08%، على التوالي.

بورصة الكويت

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.25% خاسراً 14.4 نقطة ليغلق عند مستوى 5747.64 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.23% خاسراً 14.94 نقطة ليغلق عند مستوى 6398.54 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.3% خاسراً 13.43 نقطة ليغلق عند مستوى 4452.10 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.54% خاسراً 24.76 نقطة ليغلق عند مستوى 4519.72 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 460.2 مليون سهم بقيمة 63.8 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 15.7 ألف صفقة، وهبطت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 0.95%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.88%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.44%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.29%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.26%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.06%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 2.08%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.74%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.36%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.19%.

وجاء سهم شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة (ايفا) على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 91.56%، يليه سهم شركة الصلبوخ التجارية بنسبة 8.46%، ثم سهم شركة صناعات أسمنت الفجيرة بنسبة 7.87%، فيما تصدر سهم شركة ريم العقارية القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 51.98% يليه سهم الشركة الكويتية السورية القابضة بنسبة 10.45%، ثم سهم شركة المزايا القابضة بنسبة 5.48%.

بورصة مسقط

تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.02% خاسراً 0.81 نقطة ليغلق عند مستوى 3593.840 نقطة، وبلغ حجم التداول 5.2 مليون سهم بقيمة 1.1 مليون ريال عبر تنفيذ 368 صفقة لعدد 36 سهماً.

وارتفعت 6 أسهم ببورصة مسقط على رأسها سهم "العمانية القطرية للتأمين" بنسبة 9.41%، ثم سهم "العنقاء للطاقة" بنسبة 1.85%، ثم سهم "السوادي للطاقة" بنسبة 1.82%، فيما تراجع 14 سهماً على رأسها سهم "الحسن الهندسية" بنسبة 33.33%، ثم سهم "الخليجية لخدمات استثمار قابضة" بنسبة 8.77%، ثم سهم "الفجر العالمية" بنسبة 6.42%، فيما تصدر سهم "أريدو" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 422.5 ألف ريال عماني، وتراجع السهم بنسبة 0.54%.

بورصة أبوظبي

ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.61% رابحاً 27.82 نقطة ليغلق عند مستوى 4573.002 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 1.3 مليار درهم ليغلق عند مستوى 685.825 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 129.2 مليون سهم، بقيمة 632.4 مليون درهم، عبر تنفيذ 1736 صفقة.

وصعدت 4 قطاعات ببورصة أبوظبي على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.24%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.97%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 0.54%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.12%، فيما تراجع قطاع العقار بنسبة 1.30%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.08%، ثم قطاعي الطاقة والتأمين بنسبة 0.04%.

وارتفعت 8 أسهم ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة سيراميك رأس الخيمة بنسبة 3.73%، ثم سهم بنك أبوظبي التجاري بنسبة 2.06%، ثم سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 1.43%، فيما تراجع 12 سهماً على رأسها سهم شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء بنسبة 4.96%، ثم سهم شركة القدرة القابضة بنسبة 3.92%، ثم سهم شركة أبوظبي لبناء السفن بنسبة 3.63%، وتصدر سهم الشركة العالمية القابضة قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 161.5 مليون درهم.