شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح ويلز فارجو تهبط 57% فى الربع الثالث من العام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن ويلز فارجو آند كو اليوم الأربعاء نزول أرباحه في الربع الثالث من العام 57 بالمئة، إذ انكمش دفتر قروض البنك وتضرر صافي الدخل بفعل أسعار الفائدة التي صارت قرب الصفر وارتفاع التكاليف.
وبلغ صافي دخل الفوائد لرابع أكبر بنك أمريكي 9.4 مليار دولار، بانخفاض 512 مليون دولار عن الربع الثاني، إذ تقلص دفتر قروضه اثنين بالمئة. وهبط صافي الإيرادات 14 بالمئة.
وقال ويلز فارجو إن المخصصات لخسائر الائتمان المرتبطة بالقروض بلغت 20.5 مليار دولار، دون تغيير عن ربع السنة السابق.
وأعلن البنك عن صافي دخل عائد للمساهمين العاديين 1.72 مليار دولار، بما يعادل 42 سنتا للسهم، بالنسبة لربع السنة المنتهي في 30 سبتمبر، مقارنة مع 4.04 مليار دولار، أو 92 سنتا للسهم، قبل عام.
كان المحللون يتوقعون ربحا 45 سنتا للسهم بحسب بيانات رفينيتيف.
كانت هذه تفاصيل خبر أرباح ويلز فارجو تهبط 57% فى الربع الثالث من العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.