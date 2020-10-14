63.8 مليار دولار مبيعات التجزئة المتوقعة في الإمارات بحلول 2023

من المتوقع أن تبلغ مبيعات التجارة الإلكترونية في الإمارات 16 مليار دولار في عام 2019، تليها السعودية، إذ من المتوقع أن تبلغ مبيعات التجارة الإلكترونية 7.7 مليار دولار.

ستركز النسخة التاسعة من منتدى الشرق الأوسط للبيع بالتجزئة الذي سيعقد في فندق كونراد دبي في 25 نوفمبر 2020، على التحول الرقمي لقطاع التجزئة في المنطقة حيث من المقرر أن تقفز مبيعات التجارة الإلكترونية إلى 48.6 مليار دولار في عام 2022، ارتفاعًا من 26.9 مليار دولار أمريكي في عام 2018، وفقًا لأحدث الأبحاث. كان من المتوقع أن تصل مبيعات التجزئة العالمية إلى 25.04 تريليون دولار في عام 2021 و 26.7 تريليون دولار في عام 2022، ارتفاعًا من 23.6 تريليون دولار في عام 2018، استنادا إلى شركة ستاتيستا، المتتبع عبر الإنترنت للاقتصاد العالمي وقطاع التجزئة.

في عام 2019، شكلت مبيعات التجزئة الإلكترونية 14.1٪ من إجمالي مبيعات التجزئة في جميع أنحاء العالم. ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 22٪ في عام 2023. وستقام الدورة العاشرة لجوائز ريتيل مي في نفس المكان بالتزامن مع تكريم أفضل تجار التجزئة أداءً في المنطقة عبر 21 فئة. ستكون هذه واحدة من أولى الأحداث المادية التي تحدث في الإمارات بعد أن أوقف جائحة كوفيد 19 الأحداث منذ مارس من هذا العام.

سوف يستضيف منتدى الشرق الأوسط للبيع بالتجزئة، الذي يحمل عنوان «المخطط الرئيسي لتحويل تجارة التجزئة»، أكثر من 200 مندوب - مقيدين بنسبة 40 بالمئة من سعة القاعة - لضمان التباعد الاجتماعي. سيكون هذا هو الحدث الأول من نوعه الذي يُعقد مع الحفاظ على بروتوكول المسافة الاجتماعية وجميع لوائح الصحة والسلامة المنصوص عليها من قبل وزارة السياحة والتسويق التجاري - وتعكس تصميم الشركة القوي على تحدي الصعاب.

ويعكس هذا أيضًا مرونة قطاع التجزئة في المنطقة الذي كان يهيمن على المشهد الاقتصادي في الشرق الأوسط. في دول مجلس التعاون الخليجي، نتج تبني الإنترنت على نطاق واسع عن مزيج من البنية التحتية الرقمية واعتماد المستهلكين المتحمسين للحلول المعتمدة على التكنولوجيا، مثل وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف الذكية. اتّخذت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا طريقها الخاص نحو التبني الرقمي، حيث قفزت قنوات التطور التقليدية، وفقًا لبحث أجرته شركة فيزا الدولية.

قُدر حجم السوق الإجمالي، بما في ذلك جميع الفئات، على أنه يستحق 48.6 مليار دولار في 2022 ارتفاعًا من 26.9 مليار دولار في 2018. وتسببت جائحة كورونا-19 في تعطيل قطاع البيع بالتجزئة وتحويل المستهلكين لأنه يغير بسرعة المشهد العالمي للبيع بالتجزئة بقيمة 25 تريليون دولار، لدرجة أن مبيعات التجارة الإلكترونية العالمية من المقرر أن تنمو من 4.13 تريليون دولار في عام 2020 إلى 4.8 تريليون دولار في عام 2021