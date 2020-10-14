شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تطرح مناقصة لشراء 25 ألف طن علف شعير و30 ألف طن علف ذرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال متعاملون أوروبيون اليوم الأربعاء إن الديوان المهني الجزائري للحبوب أعلن عن‭‭ ‬‬مناقتصين لشراء حوالي 30 ألف طن من علف الذرة و25 ألف طن من علف الشعير. وتغلق المناقصتان غدا الخميس 15 أكتوبر. Advertisements وتابعوا أن شحنة الشعير مطلوبة للشحن بين 15 و30 نوفمبر بينما الذرة بحلول 20 نوفمبر. وتحتفظ الوكالة بحق خفض أو زيادة الكمية المشتراه عشرة بالمئة. ويمكن توريد الذرة والشعير من مناشئ اختيارية.

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