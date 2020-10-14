شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر اليورو اليوم الأربعاء.. ويسجل 18.35جنيه بالبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفض سعر اليورو الأوروبى اليوم الأربعاء 14-10-2020 ، أمام الجنيه المصرى، فى البنوك العاملة فى مصر، مسجلا بالبنك الأهلى المصرى 18.35 جنيه للشراء و18.50 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.45 جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالي:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.43 جنيه للشراء .

18.55 جنيه للبيع .

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.35 جنيه للشراء .

18.50 جنيه للبيع .

سعر اليورو فى بنك مصر

18.36 جنيه للشراء.

18.50 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.30 جنيه للشراء.

18.54 جنيه للبيع.

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سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.33 جنيه للشراء.

18.48 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.36 جنيه للشراء.

18.50 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.33 جنيه للشراء.

18.49 جنيه للبيع.

تمسك الدولار بمكاسبه مقابل معظم العملات اليوم الأربعاء مع تجدد الشكوك حيال لقاح فيروس كورونا وغياب اتفاق بشأن حزمة تحفيز مالي إضافية في الولايات المتحدة مما دفع المتعاملين نحو أصول أكثر أمنا.

ولم يطرأ تغير يُذكر على سعر اليوان مقابل الدولار بعد أن جاء تحديد البنك المركزي لنقطة المنتصف اليومية لسعر اليوان متماشيا مع التوقعات ما يشير إلى أن السلطات أوقفت محاولات كبح العملة.

وقال محللون إن من المتوقع أن تستمر خسائر اليورو والجنيه الاسترليني مع عودة القيود على النشاط الاقتصادي في أوروبا وبريطانيا للتصدي لموجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا مما يثير قلق المستثمرين.

وفي أحدث تعاملات، سجل الدولار 1.1743 أمام اليورو محتفظا بمكاسب 0.6% من الجلسة السابقة، وبلغ الاسترليني 1.2926 دولار بعد خسارة واحد بالمئة يوم الثلاثاء.

كما تضرر الاسترليني نتيجة المخاوف بشأن عدم إحراز المفاوضات التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي أي تقدم واحتمال تبنى بنك إنجلترا المركزى أسعار فائدة سلبية.