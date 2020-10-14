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وكالة الطاقة تؤكد أن معدل استهلاك المصافى من الخام يتجه لزيادة فصلية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الأربعاء إن معدل استهلاك المصافي من الخام عالميا سيرتفع في الربع الأخير من العام بأكثر من مليوني برميل يوميا ولكن الزيادة لن تكون كافية لتحقيق توازن في أسواق المنتجات النفطية.

وأدى الانخفاض الحاد للطلب علي أنواع وقود النقل بسبب إجراءات العزل لمكافحة فيروس لضغوط شديدة علي شركات التكرير حول العالم وضغط على الهوامش وقلص معدلات التشغيل لأدنى مستوى في 35 عاما.

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وذكر التقرير الشهري للوكالة أن معدلات استهلاك المصافي للخام عالميا سجلت 73.7 مليون برميل يوميا في الربع الثالث بانخفاض نحو تسعة ملايين برميل يوميا عن الفترة ذاتها من العام الماضي. وتوقعت زيادة الخام الذي تكرره المصافي 2.1 مليون برميل يوميا في الربع الأخير من العام إلى 75.8 مليون برميل يوميا. وقالت الوكالة "مع ذلك فإن معدلات استهلاك المصافي من الخام ستقل نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا عن المستويات اللازمة لتحقيق توازن في أسواق المنتجات ما يؤدي لسحب من المخزونات".

وتوقعت الوكالة تعافي متوسط معدل الاستهلاك العالمية في 2021 بواقع 4.9 مليون برميل يوميا إلى 79.4 مليون برميل يوميا.

 

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