الكرملين يؤكد أن التعاون الروسى-السعودى ساهم فى استقرار أسواق النفط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكرملين اليوم الأربعاء، إن التعاون الروسي مع السعودية أثبت فعاليته في السابق لتحقيق استقرار في أسواق النفط العالمية. تأتي التعليقات التي أدلى بها المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين بعد يوم من إجراء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ناقشا خلالها تعاون البلدين لا سيما ضمن صيغة أوبك+.

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