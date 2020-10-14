شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي 3.7 مليار جنيه، ليغلق عند 631.662 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 11333 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 2148 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 13266 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 4351 نقطة.

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كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 1994 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 2931 نقطة.