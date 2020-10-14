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ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الأربعاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي 3.7 مليار جنيه، ليغلق عند 631.662 مليار جنيه.

 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 11333 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 2148 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 13266 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 4351 نقطة.

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كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 1994 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 2931 نقطة.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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