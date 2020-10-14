شكرا لقرائتكم خبر عن سهما "الأهلى المتحد" و"البحرين للسينما" يهبطان ببورصة البحرين بنسبة 0.38% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.38% خاسراً 5.62 نقطة ليغلق عند مستوى 1476.61 نقطة، وبلغ حجم التداول 6.7 مليون سهم بقيممة 837.6 ألف دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 23.56% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.67%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.53% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للسينما بنسبة 1.89%.

فيما ارتفعت أسهم شركة الإثمار القابضة، زين البحرين، بنك البحرين الوطني بنسبة 8.97%، 0.94%، 0.80%، على التوالي.

وفي سياق متصل أعلنت شركة الإثمار القابضة، عن إجراء تعيين مستشار مالي بشأن مذكرة التفاهم الموقعة مع بنك البحرين والكويت، وسيتم الإعلان عن أي معلومات جوهرية في حينها، حسب اللوائح والقوانين ذات الصلة.

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وفي سياق آخر أعلنت شركة استيراد الاستثمارية، عن حصول الشركة على الموافقة من مصرف البحرين المركزي لشراء أسهم الخزينة، وذلك بنسبة لا تزيد عن 10% من أسهم الشركة الصادرة لغرض دعم السعر وتوفير السيولة ولمدة 90 يوماً حتى 11 يناير 2021، منوهة إلى أن نسبة التملك الحالية 0.354%.

وفي السياق ذاته أعلنت إدارة بورصة البحرين، عن تنفيذ صفقة شراء على أسهم بي. أم. أم. أي (BMMI) بعدد 4 ملايين سهم من قبل أحد الأشخاص الرئيسيين بسعر 0.750 دينار للسهم الواحد وذلك يوم الخميس الماضي.

كما تم تنفيذ عدة صفقات على أسهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة ش.م.ب (DUTYF) من قبل أشخاص رئيسيين وذلك يوم الأحد الماضي، حسب التفاصيل التالية، 100,000 بسعر 0.655 دينار للسهم الواحد (شراء)، 100,000 بسعر 0.655 دينار للسهم الواحد (بيع).

وتم تنفيذ عدة صفقات بيع على المصرف الخليجي التجاري (KHCB) بعدد 300 ألف سهم من قبل أشخاص رئيسيين بسعر 0.039 دينار للسهم الواحد وذلك يوم الاثنين الماضي.