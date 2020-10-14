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أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 14-10-2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم الأربعاء 14-10-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 229.23 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

 

سعر الذهب عيار 24
 

بنحو  229.23 ريال  بما يعادل  61.11 $

 

سعر الذهب عيار 22  
 

بنحو  210.13 ريال  بما يعادل  56.01 $

 

سعر الذهب عيار 21   
 

بنحو 200.58 ريال  بما يعادل  53.47 $

 

سعر الذهب عيار 18   
 

بنحو  171.93 ريال  بما يعادل  45.83 $

 

سعر الذهب عيار 14   
 

بنحو  133.72 ريال  بما يعادل  35.65 $

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سعر الذهب عيار 12  
 

بنحو  114.62 ريال   بما يعادل  30.55 $

 

سعر أوقية الذهب
 

بنحو  7,129  ريال   بما يعادل  1,900 $

 

سعر جنيه الذهب  
 

بنحو 1,605 ريال   بما يعادل   427.75 $

 

سعر كيلو الذهب
 

بنحو 229,234 ريال  بما يعادل 61,106 $

 

ارتفع الذهب اليوم الأربعاء إذ شجعت الضبابية حيال تعافي الاقتصاد العالمي والانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة المستثمرين على استغلال تراجع حاد للمعدن النفيس في الجلسة السابقة وشراؤه.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1895.84 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن نزل 1.9% أمس الثلاثاء بفعل قفزة للدولار. وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1899.70 دولار.

وقال هارشال باروت كبير استشاري الأبحاث بجنوب آسيا لدى ميتال فوكس "حين ينخفض السعر، ثمة جزء من المستثمرين الاستراتيجيين الذين يعتقدون أن الذهب ما زال تحوطا جيدا للغاية في مواجهة الضبابية العالمية... لذا يستمرون في الإقبال عليه".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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