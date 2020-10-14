شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 14-10-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم الأربعاء 14-10-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 229.23 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24

بنحو 229.23 ريال بما يعادل 61.11 $

سعر الذهب عيار 22

بنحو 210.13 ريال بما يعادل 56.01 $

سعر الذهب عيار 21

بنحو 200.58 ريال بما يعادل 53.47 $

سعر الذهب عيار 18

بنحو 171.93 ريال بما يعادل 45.83 $

سعر الذهب عيار 14

بنحو 133.72 ريال بما يعادل 35.65 $

Advertisements

سعر الذهب عيار 12

بنحو 114.62 ريال بما يعادل 30.55 $

سعر أوقية الذهب

بنحو 7,129 ريال بما يعادل 1,900 $

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,605 ريال بما يعادل 427.75 $

سعر كيلو الذهب

بنحو 229,234 ريال بما يعادل 61,106 $

ارتفع الذهب اليوم الأربعاء إذ شجعت الضبابية حيال تعافي الاقتصاد العالمي والانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة المستثمرين على استغلال تراجع حاد للمعدن النفيس في الجلسة السابقة وشراؤه.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1895.84 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن نزل 1.9% أمس الثلاثاء بفعل قفزة للدولار. وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1899.70 دولار.

وقال هارشال باروت كبير استشاري الأبحاث بجنوب آسيا لدى ميتال فوكس "حين ينخفض السعر، ثمة جزء من المستثمرين الاستراتيجيين الذين يعتقدون أن الذهب ما زال تحوطا جيدا للغاية في مواجهة الضبابية العالمية... لذا يستمرون في الإقبال عليه".