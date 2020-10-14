أرباح جولدمان ساكس تزيد لمثليها تقريبا بفضل ارتفاع نشاط التداول

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مجموعة جولدمان ساكس عن زيادة 94 بالمئة في الأرباح الفصلية اليوم الأربعاء، مدفوعة بعودة ارتفاع أنشطة إبرام الصفقات واستمرار قوة أنشطتها للتداول والتعهد بالاكتتاب.

وارتفع صافي ربح البنك العائد للمساهمين العاديين إلى 3.5 مليار دولار في الربع المنتهي في 30 سبتمبر من 1.8 مليار دولار قبل عام. وزاد الربح العائد للسهم إلى مثليه عند 9.68 دولار من 4.79 دولار قبل عام.

كان محللون يتوقعون ربحا قدره 5.57 دولار للسهم في المتوسط وفقا لتقديرات آي/بي/إي/إس من رفينيتيف.