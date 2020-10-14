شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض تحويلات المغتربين الأردنيين 10% فى 8 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البنك المركزى الأردنى اليوم الأربعاء، إن تحويلات المغتربين الأردنيين تراجعت عشرة بالمئة في الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي إلى 1.572 مليار دينار (2.21 مليار دولار) مقارنة مع نفس الفترة من 2019. وبدأت تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج تتأثر سلبا منذ بدأت تداعيات هبوط أسعار النفط تضغط على اقتصادات الخليج، فضلا عن تأثيرات جائحة فيروس كورونا منذ مارس آذار الماضي.

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