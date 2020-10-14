شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة دبى تفقد 19نقطة بجلسة الأربعاء بضغوط هبوط سهم بنك دبى الإسلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.85% خاسراً 19.15 نقطة ليغلق عند مستوى 2218.21 نقطة، وبلغ حجم التداول 320.5 مليون سهم محققة ما قيمته 319.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 3922 صفقة لعدد 31 سهماً، وهبطت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 2.53%، أعقبه قطاع الاتصالات نسبة 1.29%، يليه قطاع البنوك بنسبة 1.24%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.83%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.24%، فيما ارتفع قطاع قطاعي السلع والاستثمار بنسبة 1.54%، 1.32%، على التوالي، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.60%.

وقفزت 10 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 14.77%، ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 10.66%، فيما تراجع 19 سهماً على رأسها سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 4.80%، ثم سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي-تبريد بنسبة 4.18%، فيما تصدر سهم بنك دبي الإسلامي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 21.6 مليون ورقة بقيمة 89.6 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.42%.

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وفي سياق متصل أعلنت شركة أرابتك القابضة، عن اجتماع مجلس الإدارة السابع لسنة 2020، في الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 19 أكتوبر، وذلك لمناقشة جميع الأمور المرتبطة بخطة التصفية.

وفي سياق آخر أعلنت المجموعة العربية للتأمين، عن اجتماع مجلس الإدارة في 10 نوفمبر الجاري بدلاً من 12 نوفمبر، للإعلان عن النتائج المالية للربع الثالث من السنة المالية 2020.

وفي سياق منفصل أعلنت شركة الإثمار القابضة، عن إجراء تعيين مستشار مالي بشأن مذكرة التفاهم الموقعة مع بنك البحرين والكويت، وسيتم الإعلان عن أي معلومات جوهرية في حينها، حسب اللوائح والقوانين ذات الصلة.