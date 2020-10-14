شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط الدخل السياحى بالأردن 70% فى 8 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هبط الدخل السياحي في الأردن 70 بالمئة في الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي ليصل إلى 839 مليون دينار (1.18 مليار دولار) مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي بحسب البنك المركزي. واستؤنفت الرحلات الجوية الدولية المنتظمة في المملكة منذ سبتمبر الماضي بعد إغلاق استمر نحو ستة أشهر. وأرجأت الحكومة مرارا إعادة فتح مطار الملكة علياء الدولي بسبب مخاوف من أن يتسبب المسافرون في ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هبوط الدخل السياحى بالأردن 70% فى 8 أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.