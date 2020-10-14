شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة أبوظبي ترتفع 0.61% بجلسة الأربعاء مدفوعة بصعود سهم بنك أبوظبى التجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.61% رابحاً 27.82 نقطة ليغلق عند مستوى 4573.002 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 1.3 مليار درهم ليغلق عند مستوى 685.825 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 129.2 مليون سهم، بقيمة 632.4 مليون درهم، عبر تنفيذ 1736 صفقة.

وصعدت 4 قطاعات ببورصة أبوظبي على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.24%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.97%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 0.54%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.12%، فيما تراجع قطاع العقار بنسبة 1.30%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.08%، ثم قطاعي الطاقة والتأمين بنسبة 0.04%.

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وارتفعت 8 أسهم ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة سيراميك رأس الخيمة بنسبة 3.73%، ثم سهم بنك أبوظبي التجاري بنسبة 2.06%، ثم سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 1.43%، فيما تراجع 12 سهماً على رأسها سهم شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء بنسبة 4.96%، ثم سهم شركة القدرة القابضة بنسبة 3.92%، ثم سهم شركة أبوظبي لبناء السفن بنسبة 3.63%، وتصدر سهم الشركة العالمية القابضة قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 161.5 مليون درهم.

وفي سياق متصل أعلنت شركة أبوظبي لبناء السفن، عن اجتماع مجلس إدارة الشركة يوم الاثنين الموافق 19 أكتوبر، لاعتماد محضر الاجتماع السابق لمجلس الإدارة، ومناقشة مستجدات المشاريع، المستجدات المالية، وكذلك أي أعمال أخرى.