النمو الاقتصادى فى ألمانيا يفقد الزخم

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقعت كبرى معاهد البحوث الاقتصادية في ألمانيا اليوم الأربعاء أن يسجل أكبر اقتصاد في أوروبا تعافيا من جائحة كورونا أبطأ مما كان متوقعا في الأساس.

وكما نقلت رويترز عن مصادر سابقا تتوقع المعاهد أن ينكمش الاقتصاد بنحو 5.4 بالمئة في 2020 مقابل توقعات سابقة في أبريل بانكماش 4.2 بالمئة.

وتشير توقعات المعاهد، التي تستند إليها الحكومة عند وضع التوقعات الخاصة بها، لتعاف 4.7 بالمئة في 2021 وهي أيضا توقعات أكثر تشاؤما منها في أبريل حين تنبأت بنمو 5.8 بالمئة. وتوقعت نموا 2.7 بالمئة في 2022.

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وقال المعهد إن القطاعات الأكثر تضررا من قيود التباعد الاجتماعي مثل المطاعم والسياحة والسفر الجوي تكبح التعافي.

من جانبها توقعت وزارة الاقتصاد أن يسجل اقتصاد البلاد أكبر نمو فصلي على الإطلاق في الربع الثالث ويرجع الفضل إلى حد كبير لإنفاق الدولة الرامي لتعويض تأثير جائحة كورونا.

وتابعت أن مؤشرات الربع الرابع تلمح لاستمرار التعافي لكن بوتيرة أكثر اعتدالا.