شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع لليوم الثاني على التوالي قبيل بيانات المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط العالمية على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الأربعاء لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، بعد تأكيد تحالف "أوبك بلس" على الالتزام بتنفيذ المرحلة الثالثة من اتفاق خفض المعروض العالمي ، بالإضافة إلى آمال تحسن الطلب فى الصين عقب ارتفاع واردات الخام إلى أكبر مستورد للنفط فى العالم خلال أيلول/سبتمبر ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات أولية عن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 0.4% إلى مستوي 40.33$ ، من مستوى الافتتاح عند 40.17$، وسجل أدنى مستوي عند 39.85$ ،وصعد خام برنت بنسبة 0.5% إلى مستوي 42.62$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 42.40$ ، وسجل أدنى مستوي عند 42.16$.

عند تسوية الأمس ، حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 1.7% ، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.6% ، فى أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بعد بيانات الإدارة العامة للجمارك فى الصين.

قال وزير الطاقة الإماراتي "سهيل المزروعي" إن أوبك وحلفاؤها من المنتجين مثل روسيا ، التحالف المعروف باسم أوبك بلس ،سيلتزمون بتنفيذ المرحلة الثالثة من اتفاق خفض المعروض العالمي اعتبارا من كانون الثاني/يناير القادم.

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وقال الكرملين يوم الثلاثاء إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش مع وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال مكالمة هاتفية يوم الثلاثاء الوضع الحالي فى أسواق الطاقة ،والتأكيد على استمرار التعاون لدعم السوق.

قالت وكالة الطاقة الدولية يوم الثلاثاء إن سوق النفط سيشهد انخفاضا فى المخزونات بنحو 4.1 مليون برميل يوميا فى الربع الرابع من هذا العام ،وقالت عن الطلب العالمي حاليا عند 94% من مستويات 2019 ،ويمكن أن يتعرض للخطر إذا تفشت الموجة الثانية من فيروس كورونا.

قالت الإدارة العامة للجمارك فى الصين إن واردات النفط الخام ارتفعت بنسبة 2.1% فى أيلول/سبتمبر عن آب/أغسطس ، فى علامة إيجابية على تحسن الطلب فى ثاني مستهلك للطاقة فى العالم.

تصدر فى وقت لاحق اليوم بيانات أولية عن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة يصدرها معهد البترول الأمريكي ،وسط توقعات انخفاض المخزونات للأسبوع الثاني فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ، و تصدر غدا الخميس البيانات الرسمية ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.