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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار المنتجين فى الولايات المتحدة أفضل من التوقعات فى سبتمبر والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار المنتجين لشهر أيلول/سبتمبر مرتفعا بمقدار0.4% شهريا ،أفضل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.2%، أفضل من القراءة السابقة ارتفاع بمقدار 0.3 %.
كما صدر مؤشر أسعار المنتجين فيما عد الغذاء والوقود لنفس الشهر مرتفعا بمقدار 0.4% ، أفضل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.2%، طبقا للقراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بمقدار 0.4% ، هذا البيان إيجابي لأكبر اقتصاد فى العالم.
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