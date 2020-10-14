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أسعار المنتجين فى الولايات المتحدة أفضل من التوقعات فى سبتمبر

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار المنتجين لشهر أيلول/سبتمبر مرتفعا بمقدار0.4% شهريا ،أفضل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.2%، أفضل من القراءة السابقة ارتفاع بمقدار 0.3 %.

 

كما صدر مؤشر أسعار المنتجين فيما عد الغذاء والوقود لنفس الشهر مرتفعا بمقدار 0.4% ، أفضل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 0.2%، طبقا للقراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بمقدار 0.4% ، هذا البيان إيجابي لأكبر اقتصاد فى العالم.

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