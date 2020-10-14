شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يحافظ على مكاسبه لليوم الثاني على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليحافظ على مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، ونشاط عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات أسعار المنتجين فى الولايات المتحدة خلال أيلول/سبتمبر.

ارتفع مؤشر الدولار قرابة 0.15 % إلى مستوى 93.67 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 93.54 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 93.43 نقطة.

حقق المؤشر بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.5% ، فى أول مكسب فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ، بفضل عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 93.01 نقطة.

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يدعم استمرار تعافي مستويات الدولار عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ،وعزوف المستثمرين عن شراء العملات ذات المخاطر العالية ، بفعل تلاشي الآمال أن يتوصل الحزب الجمهوري ونظيره الديمقراطي إلى حل وسط بشأن جولة جديدة من التحفيز المالي فى الولايات المتحدة.

بالإضافة إلى إعلان شركة جونسون أند جونسون يوم الثلاثاء إنها أوقفت مؤقتا التجارب السريرية للقاح مرشح للوقاية من فيروس كورونا.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ، صدور بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة ، عن أسعار المنتجين التي تعتبر المؤشر الرائد لمستويات التضخم لأكبر اقتصاد فى العالم.

يصدر بحلول الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار المنتجين المتوقع ارتفاع بنسبة 0.2% خلال أيلول/سبتمبر من ارتفاع بنسبة 0.3% فى آب/أغسطس ، ويصدر نفس المؤشر باستثناء أسعار الغذاء والوقود المتوقع ارتفاع بنسبة 0.2% من ارتفاع بنسبة 0.4% الشهر السابق.