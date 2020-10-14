شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تبتعد عن ذروة 6 أسابيع بفعل عمليات التصحيح وجني الأرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء لتواصل خسائرها للجلسة الثانية على التوالي ، لتبتعد عن أعلى مستوى فى ستة أسابيع ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، بعد توقف التجارب على بعض الأدوية الخاص بفيروس كورونا بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

انخفض مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.2% حتى الساعة 11:22 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.6% ، فى أول خسارة فى غضون الأربع جلسات الأخيرة ، بفعل عمليات البيع لجني الأرباح ، بعدما سجل فى الجلسة السابقة أعلى مستوى فى ستة أسابيع عند 373.58 نقطة.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء ليواصل الابتعاد عن أعلى مستوى فى ستة أسابيع للجلسة الثانية على التوالي ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة السلبية.

تصدر قطاع السفر والترفيه ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض قرابة 1.0% ، بسبب الأخبار السلبية عن فيروس كورونا.

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حيث لا يزال الوباء هو مصدر القلق الرئيسي للمستثمرين ، وفى حدث التطورات توقفت اثنين من أهم تجارب أدوية فيروس كوفيد-19 فى الولايات المتحدة بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

أعلنت شركة "جونسون أند جونسون" أنها أوقفت مؤقتا تجارب المرحلة الأخيرة من لقاح فيروس كورونا ،بعد ظهور أحد الأعراض الغريبة على شخص تلقي اللقاح ،وأيضا تم تأجيل تجربة العلاج بالأجسام المضادة لشركة "إيلي ليلي".

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.2% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بنسبة 0.6% ، فى أول خسارة فى غضون الخمس جلسات الأخيرة ، بفعل عمليات التصحيح وجني الأرباح.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بحوالي 0.3% ،فى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 0.2% ، وفى ألمانيا نزل مؤشر داكس بنحو 0.2% ، و فى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.2%.