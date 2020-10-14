شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يواصل التراجع بفعل صعود الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، وتحت ضغط صعود الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.5% إلى 1,882.39$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,891.95$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,894.15$.

فقد المعدن الأصفر"الذهب" بالأمس نسبة 1.7% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 1,933.28$ للأونصة.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي يوم الأربعاء بنحو 0.1% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.

Advertisements

التركيز على شراء الدولار حاليا كأفضل استثمار بديل ، بفعل تلاشي الآمال أن يتوصل الحزب الجمهوري ونظيره الديمقراطي إلى حل وسط بشأن جولة جديدة من التحفيز المالي فى الولايات المتحدة.

بالإضافة إلى إعلان شركة جونسون أند جونسون يوم الثلاثاء إنها أوقفت مؤقتا التجارب السريرية للقاح مرشح للوقاية من فيروس كورونا.

ويكبح خسائر الذهب فى الوقت الحالي ، عمليات شراء المعدن حول مستويات 1,900$ ، مع تركيز المستثمرين على شراء الملاذات الآمنة قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية مطلع تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ،ليستمر الإجمالي عند 1,277.659 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 21 أيلول/سبتمبر الماضي.