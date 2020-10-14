شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون آند جونسون يتراجع بفعل مقاومة محورية – تحليل – 14-10-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم جونسون آند جونسون (JNJ) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة المحوري 151.00، ما عرضه للضغط السلبي والذي أدى به إلى تخطي دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليضاعف بذلك من الضغوط السلبية على تداولات السهم القادمة، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -2.29% بما يعادل -3.48 نقطة ليستقر السهم على سعر 148.36 دولار.
لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 151.00، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 143.85.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر جونسون آند جونسون يتراجع بفعل مقاومة محورية – تحليل – 14-10-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.