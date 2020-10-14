جي بي مورجان يعاود الانخفاض – تحليل – 14-10-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم جي بي مورجان (JPM) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليعود السهم لمحاولاته اكتساب زخماً إيجابياً، وليحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.62% بما يعادل -1.66 نقطة ليستقر على سعر 100.78 دولار، وذلك في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى المتوسط، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة. Advertisements لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 96.68، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 105.63 استعداداً لمهاجمته. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه

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