شكرا لقرائتكم خبر عن ثري إم يحاول تصريف تشبعه الشرائي – تحليل – 14-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم ثري إم (MMM) في آخر جلساته، وقد جاء هذا الانخفاض على اثر ثبات مستوى المقاومة 169.65، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -1.20% بما يعادل -2.02 نقطة ليستقر على سعر 166.63 دولار، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى المتوسط، مع استمرار الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 169.65، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 182.17.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه