شكرا لقرائتكم خبر عن مورجان ستانلي يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل – 14-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم مورجان ستانلي (MS) في آخر جلساته، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، وليحاول أيضاً تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.59% بما يعادل -0.30 نقطة ليستقر على سعر 50.44 دولار، ليستند السهم إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى المتوسط. Advertisements لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 48.84، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 53.47. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مورجان ستانلي يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل – 14-10-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.