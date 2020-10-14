شكرا لقرائتكم خبر عن من 20 حتى 35 سنة.. مصر بلد الـ31 مليون شاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكتسب الخصائص السكانية أهمية كبيرة بالنسبة للدول، حيث تعطي مؤشرات حول قدرتها على الإنتاج، وبالرجوع إلى البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تكشف الأرقام الرسمية أن حجم الشباب في الفئة العمرية من سن 20 وحتى 35 سنة بلغ نحو 31 مليون شاب.

ورصدت البيانات الصادرة عن جهاز الإحصاء، تركيبة الهرم السكاني لمصر في منتصف عام 2019، حيث بلغ إجمالي عدد السكان 98.902 مليون نسمة، 11.3% منهم تحت سن 5 سنوات، و9.4% منهم تحت سن 10 سنوات، و9% منهم تحت سن 15 سنة، و8.6% منهم تحت سن 20 سنة، و8.1% تحت سن 25 سنة، 7.7% تحت سن 30 سنة، و7% منهم تحت سن 35 سنة وذلك بالنسبة للذكور.

أما بالنسبة للإناث، فقد بلغ النسبة 11.5% تحت سن 5 سنوات، و9.7% تحت سن 10 سنوات، و9.2% تحت سن 15 سنة، و8.7% تحت سن 20 سنة، و8% تحت سن 25 سنة، و7.6% تحت سن 30 سنة، و6.9% تحت سن 35 سنة.

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وتناولت بيانات جهاز الإحصاء، تطور معدل الزيادة الطبيعية خلال الفترة من "2015-2019"، وأظهرت تراجع معدل الزيادة من 23.7 في الألف عام 2015، إلى 22.5 فيث الألف عام 2016، و21.1 في الألف عام 2017، و18.7 في الألف عام 2018، وأخيرا 17.5 في الألف عام 2019.

ويقصد بمفهوم الزيادة الطبيعية، الزيادة أو الانخفاض في أعداد المواليد عن الوفيات للسكان في منطقة ما في فترة زمنية معينة، أما معدل الزيادة الطبيعية فيقصد به حاصل طرح معدل الوفيات من معدل المواليد.



