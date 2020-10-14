شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية تجري محادثات مع بلاك روك لتنفيذ صفقة بقيمة تتجاوز 10 مليارات دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تُجري شركة أرامكو السعودية محادثات مع بلاك روك ومستثمرين آخرين بخصوص صفقة خط أنابيب بأكثر من 10 مليارات دولار.

ولا تزال الصفقة مازالت في مراحلها الأولى ولا يوجد قرار رسمي بعد بخصوص المستثمرين. كما ستتيح الصفقة السيولة لأرامكو في وقت تنخفض فيه أسعار النفط بسبب أزمة فيروس كورونا، بحسب "رويترز".

وفي حال تنفيذها، ستكون تلك العملية على غرار صفقات مماثلة للبنية التحتية وقعتها هذا العام والعام الماضي شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).

ووقعت أدنوك صفقة بعشرة مليارات دولار لبنية خطوط أنابيب الغاز الخاصة بها هذا العام مع مستثمرين من بينهم بروكفيلد التي مقرها تورونتو، والتي تدير أصولا بنحو 550 مليار دولار.