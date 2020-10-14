شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط السعودیة تعلن جدول التشغیل التدريجي للرحلات الدولیة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الخطوط الجوية السعودية، جدول التشغیل التدريجي للرحلات الدولیة والتي شملت 20 وجهة حتى الآن.

وقالت في تغريدة عبر حسابها على "تويتر"، إن هناك 20 وجهة دولية تعمل حالياً، بعد استئناف الرحلات الدولية ابتداءً من 15 سبتمبر الماضي، للفئات المستثناة والمصرح لها بالسفر.

وأضافت أن الرحلات الدولية المتاحة خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الحالي موزعة على 7 وجهات في أوروبا والولايات المتحدة، و6 وجهات في إفريقيا، و5 في آسيا، ووجهتين في الشرق الأوسط لدولتين عربيتين.

وطلبت الخطوط السعودية جميع المسافرين اتباع الإرشادات واشتراطات السفر بسبب جائحة كورونا.

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وأشارت إلى أن الرحلات متاحة للحجز حسب توفرها، وأنه سيتم تشغيل جميع الرحلات الدولية من وإلى جدة من الصالة رقم 1.

وكانت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السعودية والشركة العربية للخدمات الزراعية "أراسكو" وقعت منذ أيام اتفاقية لنقل المحاصيل والمنتجات الزراعية عبر الخطوط الحديدية بين الرياض والمنطقة الشرقية.

وتستهدف تلك الاتفاقية الوصول تدريجيًا إلى نقل 2 مليون طن سنوياً من المواد الزراعية عبر الخطوط الحديدية، كما ستكفل نقل أكثر من 600 ألف طن سنويا من المواد الزراعية من ميناء الدمام إلى مصنع أراسكو بالخرج.

وكانت الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، وشركة صدارة للكيميائيات "صدارة" وقّعت خلال يوليو الماضي في الرياض اتفاقية خدمات النقل بالخطوط الحديدية.

وتمتد الاتفاقية لمدة 25 عامًا حيث تشملُ رحلتين يوميًّا من مجمع صدارة الكيميائي إلى ميناء الملك فهد الصناعي، و 3 رحلات إلى ميناء الجبيل التجاري ومن المتوقع أن يتم نقل نحو 125 ألف حاوية سنويًّا.