شكرا لقرائتكم خبر عن ميدغلف تتعاقد مع كهرباء السعودية لتقديم خدمات التأمين الصحي لموظفيها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "ميدغلف" عن توقيعها تعاقد، اليوم الأربعاء، مع الشركة السعودية للكهرباء بغرض تقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني لموظفي الشركة وأفراد أسرهم المعتمدين.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إن العقد تزيد قيمته عن 5% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للشركة وفقاً للقوائم المالية لسنة 2019.

وبحسب البيان، ستكون مدة العقد سنة ميلادية واحدة اعتباراً من تاريخ الأول من يناير 2021، علماً بأن الشركة تتوقع أن يكون لهذا العقد أثراً إيجابياً على أرباح الشركة للعام 2021.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح- قبل الزكاة- بلغ 27 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 4.1 مليون ريال في الربع المُقابل من العام الماضي.

وأرجعت الشركة زيادة الأرباح إلى انخفاض المطالبات المتحملة بنسبة 46.7%، إلى 246.9 مليون ريال في الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل صافي مطالبات متحملة بلغت 463.9 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

ويعود سبب ارتفاع أرباح استثمارات أموال المساهمين خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى تحقيق دخل توزيعات الأرباح المكتسبة من محفظة الأسهم.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 35.2 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 11.2 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.