شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح الوطنية للبناء والتسويق تتراجع 75% بالنصف الأول لانخفاض المبيعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية للشركة الوطنية للبناء والتسويق، المُعلنة اليوم الأربعاء، تراجعاً في الأرباح بنسبة 75.3% خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 2.1 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 8.6 مليون ريال في الفترة المُقابلة من العام 2019.

وتراجعت الأرباح التشغيلية للشركة إلى 3 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 12 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

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وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى انخفاض المبيعات وارتفاع تكاليف المواد الأولية بسبب تأثير جائحة كورونا .

وتراجعت المبيعات إلى 84.2 مليون ريال خلال النصف الاول من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 79.7 مليون ريال خلال النصف الأول من العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 3.1 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مُقابل صافي أرباح بلغ 7.3 مليون ريال بالربع المُقابل من العام 2018.

وعزت الشركة التراجع في الأرباح خلال الربع الأول من عام 2019 مقارنة بأرباح الربع المماثل من العام السابق، إلى بيع حصة الشركة الوطنية في الشركة العلمية للمنتجات الصيدلانية.