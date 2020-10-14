شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي المالية تحدد 42 ريالا كسعر لسهم الكيان الناتج عن دمج الأهلي وسامبا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال مازن السديري، رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال، إن مكرر القيمة الدفترية للكيان الجديد سيكون مزيجاً بين البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية بعد الاندماج وقابل للارتفاع.

وتوقع السديري أن تصل القيمة الدفترية لـ"الأهلي" إلى 1.5 مليار ريال بنهاية العام الحالي والقيمة الدفترية ل"سامبا" 1.1 مليار ريال، وهو ما يعني أن المركب بينهم والوزن سيكون 1.4 مليار ريال، بحيث يتداول السهم مع بدء الاندماج العام المقبل بحدود 42 ريالا، بحسب موقع قناة العربية.

وأضاف إن عملية التآزر بين البنكين سيرفع متوسط تكلفة المضاعف بما يعادل 1.1 مليار ريال والوصول لهذا الانسجام والتعاضد سيظهر خلال سنتين. مشيراً إلى أنه قد يرتفع المضاعف إلى 1.5 مليار ريال لكنه غير مكرر.

وتابع إن مكرر "سامبا" للقيمة الدفترية قبل الاندماج بحدود 1.1 مليار ريال أيضا الأهلي كمكرر 1.8 مليار ريال. وبحال استطاع الأهلي رفع العائد على رأس المال لسامبا إلى مستوى قريب من مستواه.

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وبين أن ذلك يعني أن الكيان الجديد بإمكانه الحصول على قيمة دفترية بحدود 1.8 مليار يال، وهو ما يفسر التوقعات بارتفاعه من 1.4 مليار ريال إلى 1.8 مليار ريال وهي نسبة عالية لكن كل ذلك يعتمد على الفترة القادمة.

وقال البنك الأهلي التجاري، يوم الأحد الماضي، إنه دخل في اتفاق اندماج ملزم مع منافسه الأصغر مجموعة سامبا المالية لإقامة كيان موحد بأصول تبلغ 837 مليار ريال (223 مليار دولار).

وسيتم الاندماج عن طريق دمج مجموعة سامبا في البنك الأهلي ونقل جميع أصولها والتزاماتها إلى البنك الأهلي.

وعند إتمام الاندماج، فسيستمر البنك الأهلي في الوجود، أما مجموعة سامبا فستنقضي وستلغي جميع أسهمها، وسيقوم البنك الأهلي بإصدار أسهم جديدة لمساهمي مجموعة سامبا وتعد الإشارة إلى "البنك الدامج" في هذا الإعلان إشارة إلى البنك الأهلي بعد إتمام الاندماج.

وستصدر أسهم العوض من خلال زيادة رأس المال المدفوع للبنك الأهلي من 30 مليار ريال إلى 44.78 مليار ريال وزيادة عدد أسهمه المصدرة من 3 مليارات سهم إلى 4.478 مليار سهم والتي تمثل زيادة بنسبة 49.3% في رأس المال الحالي للبنك الأهلي.