شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي كابيتال تتوقع ألا يشهد القطاع المصرفي السعودي عمليات اندماج أخرى والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع مازن السديري، رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال، ألا يشهد السوق السعودي عمليات اندماج أخرى بالقطاع البنكي بسبب المخاوف من أن كثرة الاندماجات ترفع تركيز كل بنك في إقراضه وهو أمر لا يعد صحياً ويحمل الكثير من المخاطر.

وأضاف إن البلدان النامية تركز على مبدأ ارتفاع عدد البنوك حتى يكون التركيز النسبي من 10 إلى 15%.

ولفت إلى أنه يجب علينا البحث في الهدف من الاندماج. هل يمكن أن يحدث توافق وتقارب في الأهداف بين البنوك؟ لا أعتقد أن البنك المركزي أيضاً يسعى لرفع التركيز بين البنوك في السعودية، بحسب موقع قناة العربية.

Advertisements

وقال البنك الأهلي التجاري، يوم الأحد الماضي، إنه دخل في اتفاق اندماج ملزم مع منافسه الأصغر مجموعة سامبا المالية لإقامة كيان موحد بأصول تبلغ 837 مليار ريال (223 مليار دولار).

وسيتم الاندماج عن طريق دمج مجموعة سامبا في البنك الأهلي ونقل جميع أصولها والتزاماتها إلى البنك الأهلي.

وعند إتمام الاندماج، فسيستمر البنك الأهلي في الوجود، أما مجموعة سامبا فستنقضي وستلغي جميع أسهمها، وسيقوم البنك الأهلي بإصدار أسهم جديدة لمساهمي مجموعة سامبا وتعد الإشارة إلى "البنك الدامج" في هذا الإعلان إشارة إلى البنك الأهلي بعد إتمام الاندماج.

وستصدر أسهم العوض من خلال زيادة رأس المال المدفوع للبنك الأهلي من 30 مليار ريال إلى 44.78 مليار ريال وزيادة عدد أسهمه المصدرة من 3 مليارات سهم إلى 4.478 مليار سهم والتي تمثل زيادة بنسبة 49.3% في رأس المال الحالي للبنك الأهلي.